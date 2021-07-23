Лавров заявил о попытках Запада сформировать пояс нестабильности вокруг России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках Запада сформировать вокруг РФ пояс нестабильности. По его словам, для этого планируется в том числе и осваивать территории союзных стран, а цель этого - изменение внутриполитической ситуации в России.

«Хотят осваивать самым разным образом - и военным, и экономическим - территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из-за того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран», - заявил Лавров на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».

В частности, говоря о соседних и братских странах, министр имел в виду Белоруссию и Молдавию.

Ранее Лавров встретился со спецпосланником Генсека ООН по Сирии в Москве. Стороны сошлись во мнении, что продолжать работу Конституционного комитета необходимо без предварительных условий и вмешательства извне.