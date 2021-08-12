Шойгу заявил, что пока не планирует писать продолжение книги «Про вчера»

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу не думал еще о том, чтобы написать продолжение своей книги «Про вчера». Об этом он сообщил на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

«Планов таких пока нет. Я про это не думаю», - сказал министр обороны.

По словам Шойгу, он взялся за написание своей книги в том числе и для молодежи, чтобы она понимала, насколько важно заниматься своим делом так, чтобы оно доставляло радость тебе и приносило пользу стране.

Министр подчеркнул, что не сразу занял высокий пост, а прежде прошел большой жизненный путь, был студентом, работал на строительных объектах в разных городах. Шойгу отметил, что молодежь довольно смутно представляет, как на самом жили люди во времена СССР.

«У нас была нормальная жизнь. Мы спешили жить, что делаем и сейчас», - сказал министр.

В октябре прошлого года в издательстве АСТ вышла книга «Про вчера», написанная Шойгу. Это более сотни рассказов о знаковых людях и событиях, которые происходили в жизни автора. На 320 страницах - истории разных периодов: Шойгу - инженера-строителя, Шойгу - политика, спасателя, военного министра, ученого, его встречи с людьми из различных кругов - от простых рабочих до первых лиц.