«Про вчера»: в Гостином Дворе презентуют книгу Сергея Шойгу

В эти минуты в Москве в Гостином Дворе, где открылась международная ярмарка Non/fiction литературы, начинается презентация книги министра обороны РФ Сергея Шойгу «Про вчера».

В сборник входит более сотни рассказов, в которых через историю своих встреч с самыми разными людьми - от простых рабочих до первых лиц - глава военного российского ведомства рассказывает о событиях, произошедших в его жизни.

Ситуация позволяет провести нынешний салон в привычном очном формате. Участие в нем принимают 30 стран, в том числе Австрия, США, Мексика и Япония.