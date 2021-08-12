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Шойгу: сегодня ситуация в Афганистане куда сложнее, чем после выхода войск СССР

Тимур Шерзад
13:55 12.08.2021
Министр прокомментировал фотоснимок тридцатилетней давности, найденный в Интернете одним из участников встречи.
Шойгу: сегодня ситуация в Афганистане куда сложнее, чем после выхода войск СССР
© Фото: Emran Waak, XinHua, Globallookpress
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Шойгу заявил, что сегодня ситуация в Афганистане куда сложнее, чем после выхода войск СССР.

«Сложнее. Намного сложнее», - отметил министр на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Министр прокомментировал фотоснимок тридцатилетней давности, найденный в Интернете одним из участников встречи. Шойгу стоит в окружении, как выразился интервьюер, «каких-то талибов»*.

«Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной - моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли», - прокомментировал Шойгу показанное ему фото на планшете.

Также Шойгу рассказал, как в Минобороны научились строить объекты быстро, качественно, долговечно и удобно для живущих или работающих в них людей.

*Талибы - представители движения «Талибан», террористической организации, запрещенной в РФ. 

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