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Шойгу рассказал, что Минобороны научилось строить быстро, качественно и долговечно

Андрей Аркадьев
12:20 12.08.2021
На строительство инфекционного госпиталя на 200 мест в среднем уходит 54 дня, отметил министр.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Силами Министерства обороны по всей стране возводятся военные городки, инфекционные госпитали для лечения больных с COVID-19 и другие объекты. Как идет строительство, рассказал глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

«Нам надо было научиться строить быстро, долговечно, качественно. Ну вот мы научились это делать, и у нас сегодня за это время, помимо тех городков, которые сделаны по БАМу, у нас полностью размещен весь контингент миротворческих сил в Карабахе, там уже добавлен госпиталь, чтобы помогать местному населению. Точно так же в других местах», - отметил министр.

Он рассказал, что военные городки имеются также в Сирии, где находятся летчики ВКС, которые оказывают помощь правительственным силам в борьбе с терроризмом.

«То есть это типовое строительство, на которое мы перешли. Для этого надо было перейти на те самые заводы, на которых можно делать такие конструкции. Это оказались заводы, которые делали для железной дороги контейнеры», - добавил Шойгу.

По словам министра, на возведение инфекционного госпиталя на 200 мест в среднем уходит 54 дня, а на строительства детского сада на 200 мест - 47 суток.

«Мы как ледокол, у нас свои проектировщики, своя экспертиза. Мы ушли от долгостроев, кирпичей, монолитов», - подчеркнул Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу дал старт реконструкции БАМа. Глава оборонного ведомства отметил, что после введения дороги в эксплуатацию транспортные возможности Восточной Сибири значительно увеличатся.

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