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Ученые заявили о новом штамме COVID-19 с летальностью до 82%

Роман Захаров
06:45 11.08.2021
По данным специалистов, новый штамм коронавируса способен ускользать от иммунного ответа.
Ученые заявили о новом штамме COVID-19 с летальностью до 82%
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, Xinhua, Globallookpress
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В американском Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса - «Йота». Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Уральского федерального округа (УрФО), доктор медицинских наук Сергей Токарев. По его словам, данный вариант инфекции отличается очень высокой летальностью - 82%.

«В Нью-Йорке выявлен новый штамм „Йота“. Он дает летальность аж до 82 процентов, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передается по сравнению с другими мутациями на 25% быстрее», - объяснил эксперт в беседе с Ura.ru.

Ученый добавил, что помимо высокой патогенности, новый штамм способен ускользать от иммунного ответа.

Другой врач-иммунолог, кандидат медицинских наук и генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков отметил, что информации о «Йоте» сейчас крайне мало, и об особенностях нового штамма можно будет говорить через некоторое время - когда его доля начнет увеличиваться.

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