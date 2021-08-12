«Челси» обыграл «Вильярреал» и завоевал Суперкубок УЕФА

Лондонский футбольный клуб «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА.

В борьбе за трофей спортсмены обыграли в серии послематчевых пенальти испанский клуб «Вильярреал». Встреча прошла накануне на стадионе «Виндзор Парк» в ирландском Белфасте.

Основное и дополнительное время завершилась со счетом 1:1. Полузащитник лондонцев Хаким Зиеш забил в ворота соперника на 27-й минуте мяч. А на 73-й минуте счет сравнял нападающий Жерар Морено.

При этом в серии послематчевых пенальти точнее оказались подопечные Томаса Тухеля со счетом 6:5.

Ранее сообщалось, что российский футбольный арбитр Сергей Карасев был назначен рефери футбольного матча «Челси» - «Вильярреал». Его помощниками выступили россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин.