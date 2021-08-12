Минсельхоз не исключает, что действующий до 31 августа запрет на экспорт гречки из России может быть продлен по итогам уборочной кампании. Соответствующее заявление сделал руководитель ведомства Дмитрий Патрушев.

«Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании», — сказал он.

Патрушев при этом подчеркнул, что Минсельхоз прогнозирует прирост объемов производства гречихи в 2021 году.

«Для этого посевные площади под культурой были увеличены на 12%, до 976 тысяч гектаров», — объяснил министр.

По его словам, ожидаемый урожай позволит полностью загрузить предприятия переработки и обеспечить население доступной продукцией.

Запрет на экспорт гречки из РФ вступил в силу в начале лета текущего года. Ограничительная мера не распространяется на товары, вывозимые из страны для оказания международной гуманитарной помощи, а также предназначенные для военных баз РФ за границей.