В России запретили экспорт гречихи

Российские власти временно запретили вывозить гречиху из страны. Данная мера будет действовать до 31 августа 2021 года.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 30 апреля текущего года, ограничение не распространяется на товары, вывозимые из России для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для военных баз РФ за границей и для российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене.

Запрет не затронет транзитные товары, перемещаемые через российскую территорию, или товары, переправляемые из одной части России в другую через другие государства.

Ранее диетолог Ольга Шмелева в беседе со «Звездой» рассказала, можно ли набрать лишний вес на гречке. Также врач оценила риск заработать гипервитаминоз при чрезмерном употреблении этой крупы.