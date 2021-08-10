Ил-76 и сто спасателей МЧС России вылетели в Якутию для тушения лесных пожаров

Самолет ИЛ-76 МЧС России со специалистами Ногинского спасательного центра вылетел в Якутию из аэропорта Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что группировка в количестве 100 человек будет задействована в тушении лесных пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная обстановка.

Как отметили в МЧС РФ, основная задача специалистов – не допустить распространения огня на населенные пункты. Спасатели имеют практический опыт, обеспечены всем необходимым, включая автономный лагерь для проживания на территории региона, уточнили в ведомстве.

Ожидается, что в Якутию будут направлены два многоцелевых самолета-амфибия Бе-200ЧС МЧС РФ.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение главе МЧС РФ Евгению Зиничеву нарастить группировку сил и средств для тушения природных пожаров в Якутии. Кроме того, глава государства предложил руководителю региона подготовить предложения об оказании дополнительной поддержки пострадавшим в результате разгула стихии.