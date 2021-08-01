В Иванове полицейский на служебном автомобиле сбил девушку

Сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил в воскресенье на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Иваново 16-летнюю девушку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«1 августа полицейский-водитель в служебное время, управляя служебным автомобилем "УАЗ 390995-04", совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девушку», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по факту ДТП начата служебная проверка.

«Сотрудник будет привлечен к установленной законом ответственности», – сказали в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в результате происшествия помощь медиков девушке не понадобилась, алкоголь в крови сотрудника полиции не обнаружен. В отношении полицейского составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»).

Ранее, в конце апреля 2021 года, несовершеннолетний наехал на инспектора ГИБДД. Полицейский патруль предпринял попытку остановить отечественный автомобиль, в движениях которого была замечена неуверенность водителя. Требование инспектора об остановке несовершеннолетний водитель не выполнил, а, попытавшись скрыться с места остановки, совершил на него наезд.