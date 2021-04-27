В Нижнем Новгороде несовершеннолетний наехал на инспектора ГИБДД

В Нижнем Новгороде в отношении 16-летнего подростка возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. В частности, по части 1 статьи 318 УК РФ («Насилие, не опасное для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в связи с исполнением лицом своих должностных обязанностей»).

Инцидент произошел 21 апреля: полицейский патруль предпринял попытку остановить отечественный автомобиль, в движениях которого была замечена неуверенность водителя. Требование инспектора об остановке несовершеннолетний водитель не выполнил, а, попытавшись скрыться с места остановки, совершил на него наезд. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

Остановить нарушителя, который продолжал движение с полицейским на капоте, удалось на улице Добролюбова. В содеянном подросток сознался, права управления автомобилем, соответственно, не имел.