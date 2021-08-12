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Онищенко рассказал, какой перерыв должен быть между прививками от гриппа и COVID-19

Роман Захаров
12:07 12.08.2021
Бывший главный санитарный врач России также сообщил, когда, по его мнению, стоит ждать новый всплеск заболеваемости коронавирусом в стране.
Онищенко рассказал, какой перерыв должен быть между прививками от гриппа и COVID-19
© Фото: Evgeny Sinitsyn, XinHua, Globallookpress
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Прививки от гриппа и коронавируса нужно делать с промежутком в месяц. Такое мнение высказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Детские прививки разрешается делать в один день и разные. Но, учитывая, что еще новые вакцины, это пока делать неразумно. Поэтому совмещаться они не будут, а будут идти с разрывом в один месяц. Я сегодня сделал прививку от гриппа, а через месяц я смогу сделать прививку от COVID. Вот такая практика будет использоваться в этом году», - объяснил специалист свою позицию в беседе с РИА Новости.

Онищенко также предположил, что в сентябре в России может быть рост заболеваемости COVID-19, поскольку закончится сезон отпусков и летних каникул и люди начнут возвращаться в свои города.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ в беседе со «Звездой» рассказал, что, по его мнению, может «тормозить» вакцинацию от коронавируса. Вместе с тем он призвал прививаться от COVID-19 по возможности всех граждан нашей страны, а не только отдельные категории

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