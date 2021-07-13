Онищенко рассказал, что может «тормозить» вакцинацию от коронавируса

Депутат Государственной думы РФ, академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе со «Звездой» заявил, что порой даже достоверная информация о вакцинации от COVID-19 может быть вредоносной, приводить к «перекосам» и тормозить процесс иммунизации населения.

Он привел в пример ситуацию в Москве с цельновирионной вакциной «КовиВак», особенности и преимущества которой были описаны в ряде СМИ. Впоследствии это привело к тому, что данная вакцина закончилась в столице за пару дней.

«Москва получила около миллиона доз вакцины, где-то в течение двух дней ее люди использовали. Что получается? У нас сегодня промышленно изготавливается “Спутник V”, “КовиВак”. Поскольку там выращивается опасный вирус, это можно делать только на базе самого института. Мы “разрекламировали” эту вакцину, и сегодня люди говорят, что хотят привиться только ей. Мы тормозим процесс... Хотя и “Спутник”, и “КовиВак” по безопасности и по эффективности примерно равны», - сказал Онищенко.

Кроме того, академик призвал прививаться от коронавируса по возможности всех, а не только обязательные контингенты.