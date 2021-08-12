Армия День ВВС отметили на российской авиабазе Хмеймим в Сирии Тимур Шерзад Церемония началась с возложения цветов к памятнику летчикам ВКС России, погибшим на территории Сирии. После этого пилоты прошли торжественным маршем. Совершили пролет бомбардировщики Су-24 и истребители Су-35. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: День ВВС России отметили на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Церемония началась с возложения цветов к памятнику летчикам ВКС России, погибшим на территории Сирии. «C 2015 года ВКС России совершили более 100 тысяч боевых вылетов в небе Сирии, и за каждым из них стоит ваш труд в сложных, сопряженных с риском для жизни условиях. Невозможно переоценить ваш вклад в борьбу с международным терроризмом», - подчеркнул командующий группировкой Вооруженных сил России в Сирии Евгений Никифоров. После этого пилоты прошли торжественным маршем. Совершили пролет бомбардировщики Су-24 и истребители Су-35. Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС. Он отметил, что за время существования Военно-воздушные силы внесли огромный вклад в обороноспособность страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика