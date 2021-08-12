Раскрыты подробности задержания двух сбежавших из изолятора в Истре заключенных

Двое беглецов из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре были задержаны благодаря помощи жителей подмосковного Подольска. Соответствующие подробности раскрыл «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«Жильцы дома опознали в новых соседях предполагаемых преступников по фотороботам, расклеенным по городу, и сразу несколько человек обратились в полицию», - говорится в сообщении.

Было отмечено, что сбежавшие беглецы отказались от дачи показаний.

«Однако позднее один из них передумал и стал менее категоричен в отношении сотрудничества со следствием», — рассказал источник агентства.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудникам полиции удалось задержать сбежавших из изолятора в подмосковной Истре заключенных. Они скрывались на съемной квартире в Подольске, где их нашли оперативники.

Кроме того, вместе с беглецами находились сдававшие квартиру в аренду мужчина и женщина. Они подозреваются в пособничестве побегу. Все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел.

Напомним, побег пятерых заключенных произошел около 4 часов утра 6 августа. По предварительным данным, фигуранты использовали запрещенные в обороте предметы, а замки дверей открутили гаечным ключом. Розыск участников побега продолжается.