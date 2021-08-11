Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в подмосковной Истре

Сотрудникам полиции удалось задержать ранее сбежавших из изолятора в подмосковной Истре заключенных. Они скрывались на съемной квартире в Подольске, где их нашли оперативники. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

«Задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра», - заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Кроме того, вместе с беглецами находились сдававшие квартиру в аренду мужчина и женщина. Они подозреваются в пособничестве побегу.

«Все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных участников побега продолжается», - говорится в сообщении.

Напомним, побег пятерых заключенных произошел около 4 часов утра 6 августа. По предварительным данным, фигуранты использовали запрещенные в обороте предметы, а замки дверей открутили гаечным ключом.