Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в подмосковной Истре
Сотрудникам полиции удалось задержать ранее сбежавших из изолятора в подмосковной Истре заключенных. Они скрывались на съемной квартире в Подольске, где их нашли оперативники. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.
«Задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра», - заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Кроме того, вместе с беглецами находились сдававшие квартиру в аренду мужчина и женщина. Они подозреваются в пособничестве побегу.
«Все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных участников побега продолжается», - говорится в сообщении.
Напомним, побег пятерых заключенных произошел около 4 часов утра 6 августа. По предварительным данным, фигуранты использовали запрещенные в обороте предметы, а замки дверей открутили гаечным ключом.