«Благодаря ему сегодня живет российская журналистика: коллеги и бывшие студенты вспоминают Ясена Засурского

Сегодня ушел из жизни Ясен Засурский. Президент журфака МГУ, доктор филологических наук, профессор и заслуженный журналист России скончался сегодня в Москве на 92-м году жизни. Отношение Ясена Засурского к делу, которому он посвятил жизнь, было, очевидно, гораздо более глубоким и многогранным, чем просто к выбранной профессии. Он обладал особенно тонким восприятием слова, мира и людей вокруг.

Его имя редко встречалось в репортажах и газетах, но сложно в России найти более известного человека, связанного с миром журналистики. Ясен Засурский всю свою жизнь посвятил с журфаку МГУ. И многие звезды отечественных СМИ – его ученики.

«Он не делил людей на хороших, плохих, он как бы “кредитовал” людей своим прекрасным, светлым отношением – всегда старался помочь. Многие люди благодаря этому смогли что-то получить такое, чего у них не было, и узнать что-то, чего они не знали», – поделился воспоминаниями Иван Засурский журналист, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

Ясен Засурский родился 1929 году. Имя необычное – сам он говорил, что это идея мамы, которая навсегда влюбилась в ясные глаза отца. Мальчик рос вундеркиндом – поступил в МГУ в 14 лет и закончил факультет иностранных языков, но переводчиком работать не собирался. Пришел на журфак спустя год после его создания.

«Меня интересовал язык и литература, поэтому я поступил на факультет и там учился и кроме того там больше внимания было собственно к лингвистическим аспектам», – вспоминал Ясен Засурский, президент факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

Это интервью мы записали еще в 2009 году. Вот так тогда выглядел кабинет Ясена Засурского. На полках, на столе, даже на полу – книги и газеты. Их он обязательно покупал, в какой бы стране не находился. И еще из обязательных привычек, - всегда рано вставал. Выходил на улицу, пока весь мир спит.

«Вы чувствуете дыхание воздуха и ощущаете мир, потому что когда вы идете утром, еще не все проснулось, и природа просыпается. Ну и запахи утренние, они разные, в Париже – одни, в Риме – другие», – рассказывал Ясен Засурский.

Первым он осваивал даже самую сложную технику. На его письменном столе стоит небольшая фигурка рыцаря в доспехах – это Дон Кихот, символ настоящего журналиста, - бескорыстного и верного идеалам. У него даже меч – как перо.

«Журналисты должны быть работоголиками в журналистике, в новостях. Должны быть любопытными, любознательными, и всегда должны стремиться понять, что же происходит, и что лежит в основе тех или иных событий. Любопытство должно быть. И должны сомневаться часто, часто сомневается, потому что журналист должен узнать и понять суть событий. И здесь нужно все это», – говорил Засурский.

Эти слова повторяют его бывшие студенты. За время работы их – более 20 тысяч вышло из стен журфака. Ясена Засурского не забыл никто.

«Он был очень прост, несмотря на то, что это был декан, да большой начальник, но при этом ни разу ни на кого не повысил голос, ни разу не дал никому почувствовать себя, вы знаете, ты – студент, ты вроде как бесправный, нет – нет», – вспоминает телеведущая Елена Ханга.

У дверей факультета журналистики МГУ стоит скромный стенд. На таких обычно вывешивают расписание лекций. А в центре – фотография. Будто выхваченный из жизни момент. В университетском коридоре Ясен Засурский – кажется задумался о чем-то.

«Ясен Николаевич любил хризантемы. И в день его рождения мы всегда покупали ему белые шапки хризантем. Сейчас, конечно, нет хризантем, но я знаю, он бы полюбил эти белые шапки белых гортензий. И благодаря ему сегодня живет российская журналистика. Такая разнообразная, такая профессиональная. Мы любим его и будем продолжать работать по “принципам Засурского”», – отметила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

Один из главных принципов, от которого Ясен Николаевич не отступал никогда, - журналистика не терпит легкомысленного отношения. Она требует честности к читателям, служения истине. Это упорная работа, но только так становятся настоящими профессионалами.