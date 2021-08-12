«Безумие заразно»: адвокат прокомментировал запрет Киркорову въезжать на Украину

Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину сроком на три года. Об этом сообщило агентство УНН, ссылаясь на СБУ.

«В интересах обеспечения национальной безопасности Украины... 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Киркорову. - Прим. ред.) на территорию Украины сроком на три года», - приводит агентство ответ СБУ на соответствующий запрос.

Данную информацию в беседе со «Звездой» подтвердил адвокат Александр Добровинский.

«Безумие заразно, и вслед за Литвой украинские политики решили поймать свою минуту славы за счет Филиппа Киркорова, объявив его угрозой национальной безопасности. Надеюсь, МИД и Службы безопасности Украины, в отличие от литовских, хотя бы лучше подготовятся к судебными действиям, если они случатся», - сообщил юрист.

В июне Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в список лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности страны. Позже пресс-служба Минкультуры сообщила, что российского исполнителя исключили из этого перечня.

Артист также был включен властями Литвы в список лиц, которым запрещен въезд на литовскую территорию в течение пяти лет. Как объяснили данное решение в МИД страны, Киркоров ранее «отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».