Добровинский готовит апелляцию из-за запрета на въезд в Литву для Киркорова

В Литве состоялись слушания по делу Филиппа Киркорова, которому запретили въезжать в страну. Вильнюсский суд отклонил жалобу артиста на это ограничение. Об этом сообщил юрист Александр Добровинский.

«Желание угодить политикам, обиженным на Россию, оказалось выше принципов независимости суда, и даже выше аргументов своей же службы безопасности, которая не увидела в песнях Филиппа Киркорова угрозу национальной безопасности», - сказал он.

Добровинский подчеркнул, что защитники Киркорова были к такому решению готовы.

«Так что теперь мы готовимся к апелляции, и смею предположить, что такими темпами дойдем и до ЕСПЧ», - заявил юрист.

Власти Литвы включили артиста в список лиц, которым запрещен въезд в страну на протяжении пяти лет. В МИД страны заявили, что Киркоров во время посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».