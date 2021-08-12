В Роскачестве дали советы при выборе картофеля

В Роскачестве заявили, что первое, на что необходимо обратить внимание при выборе картофеля, - это цвет и форма.

Эксперты посоветовали покупать картофель, на котором нет темных и зеленых пятен, поражений. Подчеркивается, что на позеленевших участках плода есть соланин, и он в больших количествах вреден для человека.

В ведомстве отметили, что картофель должен иметь красивый товарный вид. Необходимо выбирать твердые плоды среднего размера. По мнению экспертов, не стоит брать мокрые клубни, ведь они могут быть подмерзшими с прошлой зимы, передает KP.RU.

Кроме того, при покупке товара необходимо обратить внимание на его запах. Если картофель имеет неприятный аромат, то это может свидетельствовать о том, что он заражен инфекциями.

Ранее китайские ученые назвали несочетаемый с картофелем продукт.

Кроме того, подчеркивалось, что в картошке содержатся улучшающие пищеварение крахмал и белок. Картофель помогает в профилактике гипертонии, так как содержит калий, а также способствует выведению из организма токсинов.