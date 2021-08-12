Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Роскачестве дали советы при выборе картофеля

Виктория Ивашечкина
00:34 12.08.2021
Подчеркивается, что необходимо выбирать твердые плоды среднего размера.
В Роскачестве дали советы при выборе картофеля
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

В Роскачестве заявили, что первое, на что необходимо обратить внимание при выборе картофеля, - это цвет и форма.

Эксперты посоветовали покупать картофель, на котором нет темных и зеленых пятен, поражений. Подчеркивается, что на позеленевших участках плода есть соланин, и он в больших количествах вреден для человека.

В ведомстве отметили, что картофель должен иметь красивый товарный вид. Необходимо выбирать твердые плоды среднего размера. По мнению экспертов, не стоит брать мокрые клубни, ведь они могут быть подмерзшими с прошлой зимы, передает KP.RU

Кроме того, при покупке товара необходимо обратить внимание на его запах. Если картофель имеет неприятный аромат, то это может свидетельствовать о том, что он заражен инфекциями.

Ранее китайские ученые назвали несочетаемый с картофелем продукт.

Кроме того, подчеркивалось, что в картошке содержатся улучшающие пищеварение крахмал и белок. Картофель помогает в профилактике гипертонии, так как содержит калий, а также способствует выведению из организма токсинов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:21 В стране и мире
Видео
Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в подмосковной Истре
21:44 В стране и мире
Минздрав РФ открывает в Северной Осетии госпиталь для пациентов с COVID-19
20:45 В стране и мире
Россия и Молдавия договорились о взаимном снятии торговых ограничений
19:41 В стране и мире
Видео
Разгул огненной стихии: лесные пожары в Якутии достигли исторических масштабов
15:53 В стране и мире
Путин поручил главе МЧС лично отправиться в Якутию для помощи в тушении пожаров
Популярное
МакSим опубликовала первое фото из больницы после комы
В Екатеринбурге умер исследователь гибели группы Дятлова после похода на перевал
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Видео
Эхо аномальной жары: во Владивостоке поймали встречающуюся лишь в тропиках рыбу
Видео
«Люди задохнулись»: потерявшая родственника в больнице Владикавказа женщина рассказала подробности ЧП
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.