Назван несочетаемый с картофелем продукт

Картофель - один из самых полезных продуктов, но в некоторых случаях его употребление может повлечь за собой проблемы с желудком. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Как пишет автор статьи, в картошке содержатся улучшающие пищеварение крахмал и белок. Картофель помогает в профилактике гипертонии, так как содержит калий, а также способствует выведению из организма токсинов. Особенно полезен этот овощ для женщин благодаря наличию в нем клетчатки, которая помогает поддерживать красоту и молодость.

Однако вопреки его полезным свойствам, не рекомендуется сочетать картофель с помидорами - это может затруднить процесс усвоение питательных веществ и даже спровоцировать расстройство ЖКТ.

Ранее диетолог Дуэйн Меллор объяснял, почему картофель нельзя исключать из рациона. Эксперт отметил, что картофель богат витамином C – всего в 150 граммах содержится примерно 15% суточной нормы. Также в картофеле содержится витамин В6, отвечающий за устойчивую работу нервной системы.