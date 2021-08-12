Вода сошла на автодорогу Симферополь-Ялта из-за ливня

В МЧС сообщили, что вода в результате ливня сошла на участок автодороги Симферополь-Ялта. Движение транспорта затруднено.

Ранее стало известно, что сильный дождь прошел в среду, 11 августа, в Симферопольском район. Это привело к перенаполнению природного естественного водоема и сходу воды между селами Краснолесье и Доброе.



«Движение автотранспорта на трассе Симферополь - Ялта затруднено», - сказано в сообщении.

Из зоны подтопления вода сходит самотеком. Кроме того, ведется сбор и уточнение информации. На место выехал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

«Подтоплена территория одноэтажного жилого многоквартирного дома и территории 2 частных домовладений», - также сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Амурской области более 20 населенных пунктов остались без транспортного сообщения в связи с наступившим на территории региона паводком. Уточнялось, что к 10 поселениям представляется возможным добраться лишь на технике повышенной проходимости.