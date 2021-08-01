Ученые назвали причины распространения новых штаммов COVID-19
Группа австрийских ученых предупредила о риске дальнейшего распространения новых вариантов коронавирусной инфекции, даже после отмены всех ограничений во многих странах.
Вирусологи построили эпидемиологическую модель, согласно которой, риск возникновения и дальнейшего распространения мутаций COVID-19 зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа привитых. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Report.
Согласно выводам ученых, для большей безопасности необходимо привить как минимум 60 процентов населения. После этого нужно продолжать носить маски и соблюдать прочие профилактические меры.
Свободное перемещение по миру несет в себе огромные риски распространения новых заразных штаммов, предупредили они. Поэтому все ограничения должны быть интернациональными и согласованными, констатировали вирусологи.