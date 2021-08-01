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Ученые назвали причины распространения новых штаммов COVID-19

Ян Брацкий
19:57 01.08.2021
Свободное передвижение по миру и отказ от ношения защитных масок могут способствовать распространению новых штаммов.
Ученые назвали причины распространения новых штаммов COVID-19
© Фото: unsplash
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Группа австрийских ученых предупредила о риске дальнейшего распространения новых вариантов коронавирусной инфекции, даже после отмены всех ограничений во многих странах.

Вирусологи построили эпидемиологическую модель, согласно которой, риск возникновения и дальнейшего распространения мутаций COVID-19 зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа привитых. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Report.

Согласно выводам ученых, для большей безопасности необходимо привить как минимум 60 процентов населения. После этого нужно продолжать носить маски и соблюдать прочие профилактические меры.

Свободное перемещение по миру несет в себе огромные риски распространения новых заразных штаммов, предупредили они. Поэтому все ограничения должны быть интернациональными и согласованными, констатировали вирусологи.

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