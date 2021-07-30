Российские ученые обнаружили, что мутация помогает коронавирусу обойти иммунитет

Российские исследователи обнаружили мутации, позволяющие COVID-19 избегать клеточного иммунитета. Ученые изучили самый продолжительный случай заболевания коронавирусом у пациентки с ослабленным иммунитетом, которая болела почти 320 дней.

По мнению авторов исследования, вирус, задерживаясь в организме, способен обходить иммунитет. Как сообщает пресс-служба Сколковского института науки и технологий, коронавирус быстро адаптируется в организме и может выводить новые мутации.

«Всего вирус приобрел 40 мутаций, изменяясь гораздо быстрее, чем это обычно происходит при распространении в популяции. Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться», - цитирует сообщение института РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как изменился коронавирус за последние полгода. Она отметила, что он интенсивно мутирует, но значимых изменений в течение самой болезни не зафиксировано.