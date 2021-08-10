На этой неделе москвичи увидят редкое космическое явление

В ночь с 12 на 13 августа москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды - это один из самых ярких звездопадов в году.

В Московском планетарии сообщили, что наиболее активным поток будет в 23 часа. Увидеть его можно невооруженным глазом, если не помешают облака или дождь.

Также препятствовать просмотру будет городская подсветка, поэтому специалисты рекомендуют тем, кто хочет увидеть поток Персеиды, уехать за город.

Персеиды - это метеоры, вылетающие из созвездия Персей каждый год. В ночь на 13 августа москвичи смогут увидеть до 110 метеоров в час.