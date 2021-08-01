Врач рассказал, как быстро отличить коронавирус от простуды

Любой пациент может самостоятельно диагностировать у себя острую респираторную вирусную инфекцию. Это позволит исключить коронавирус на ранней стадии и избежать многих проблем, связанных с потенциальной изоляцией и вызовом медиков на дом. За основу методики взяты советы пульмонолога Инны Мишиной.

И простуда и COVID-19 относятся к ОРВИ, которые характеризуются похожими симптомами: першение в горле, кашель, повышение температуры и насморк.

«Много случаев коронавируса начинается с комбинированной симптоматики. То есть присоединяется бактериальная инфекция - может болеть или першить горло», - объяснила Мишина в беседе с «МК».

В любом случае, при появлении симптомов респираторного заболевания лучше не паниковать, отмечает врач. Необходимо систематизировать симптомы: появился ли кашель, диарея, пропал ли аппетит. Возможно, к симптомам присоединилась головная боль, ночная потливость, озноб и слабость.

«Если все эти симптомы начинают резко усиливаться - особенно тошнота и диарея (один из признаков "дельта-вируса"), прогрессирует кашель и становится тяжелее дышать, то лучше всего сдаться на руки врачам», - считает пульмонолог.

Ставшие уже классическими симптомы коронавируса, отсутствие вкуса и запахов - при штамме «дельта» могут отсутствовать, отметила врач Мишина. Окончательно решить вопрос с диагнозом помогут анализ крови и ПЦР-тест, сделанные в первые два дня.