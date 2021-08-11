Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле

Человечество окончательно миновало «точку невозврата», после чего жизнь на Земле может превратиться в ад. В этом уверена украинский климатолог Светлана Краковская. Она напомнила, что средняя температура воздуха на Украине неизменно растет, а постоянные ливни, шквалы и землетрясения по всему миру лишь подтверждают ее теорию о необратимых климатических изменениях.

«Но это при жестком сценарии - если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», - резюмировала Краковская в интервью изданию «Украинская правда».

Ранее председатель Государственной экологической инспекции на Украине Андрей Малеванный предупредил о рисках утратить весь запас пресной воды в стране. С его слов, если проблемы продолжать игнорировать, то уже через 30 лет воду придется импортировать.