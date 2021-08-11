Шквал огня: кадры совместных военных учений России, Таджикистана и Узбекистана

Итоги самых крупных учений за всю историю военного сотрудничества России, Таджикистана и Узбекистана подвели в военных ведомствах трех стран. Свыше 2,5 тысяч военнослужащих отработали антитеррористические действия в 20 километрах от таджикско-афганской границы.

Ровно в назначенное время на полигон Харб-Майдон обрушился шквал огня. По легенде учений, 2,5 тысячи вооруженных боевиков незаконно перешли границу с территории Афганистана. С воздуха удар по «террористам» наносят российские штурмовики Су-25, а также экипажи ударных вертолетов армейской авиации ВКС России и Таджикистана. А на земле с удаления в десятки километров по противнику бьют реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Разгром завершают мотострелковые подразделения трех стран.

«Контингенты взаимодействуют флангами, но каждый на своей территории и по единому замыслу и плану», - сказал заместитель командующего ЦВО Евгений Поплавский.

Отступающих в скалы боевиков блокирует высадившееся спецподразделение ВС Таджикистана, а по укрывшимся работают минометчики 201-й российской военной базы и группировки Вооруженных сил Узбекистана.

«Нам удалось за короткое время достичь взаимодействия. Впервые применили опыт накопленный в Сирии», - поделился командующий ЦВО Александр Лапин.

Необходимость такого взаимодействия, возможность выступить единым фронтом в нынешних условиях обретает особую актуальность. Легенда учений близка к реальности. До конца этого года на территории Таджикистана и России запланирован еще ряд учений по линии ОДКБ. Цель та же - отработка и координация совместных действий, чтобы в случае необходимости нейтрализовать любые вызовы и угрозы.