Военные России, Таджикистана и Узбекистана уничтожили «боевиков» на границе с Афганистаном

На полигоне Харб-Майдон в Таджикистане продолжаются совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана. Во время тренировки военнослужащие трех стран разгромили условных террористов, которые, согласно сценарию, перешли госграницу и планировали совершить теракты, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

За учениями наблюдали командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, министр обороны Таджикистана генерал-полковник Мирзо Шерали, первый замминистра обороны - начальник Генерального штаба ВС Узбекистана генерал-майор Шухрат Холмухаммедов.

Экипажи самолетов Л-39 Таджикистана вычислили, где находятся боевики, и передали их координаты экипажам штурмовиков Су-25, экипажам ударных вертолетов Ми-24, а также расчетам реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».

После нанесения огневого удара мотострелковые подразделения трех стран на бронетранспортерах БТР-82А, боевых машинах пехоты БМП-2, усиленные экипажами танков Т-72, окончательно разгромили террористов. Для блокирования отступающих к скальной гряде боевиков был высажен десант на парашютах с самолета Ан-26. В свою очередь минометчики уничтожили противника, укрывшегося в горах.

Россия проводит учения совместно с Узбекистаном и Таджикистаном с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон. Этот полигон расположен в Хатлонской области на юге Таджикистана в 80 километрах от границы с Афганистаном. В учениях участвуют более 2,5 тысячи человек и около 500 единиц вооружения и военной техники.

На тренировках военнослужащие трех стран ведут борьбу с условными террористами, которые «вторглись» через границу. Основу российского контингента составляют подразделения 201-й военной базы.

201-я российская военная база - общевойсковое формирование ВС РФ, входит в Центральный военный округ. Была сформирована еще в 2004 году. Дислоцирована в Душанбе и Бохтаре.