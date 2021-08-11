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Американские СМИ назвали Т-90С одним из лучших современных танков

Роман Захаров
07:32 11.08.2021
The National Interest рассказал о главных плюсах российской боевой машины.
Американские СМИ назвали Т-90С одним из лучших современных танков
© Фото: МО РФ
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Российский танк Т-90С является одним из самых успешных экспортных оборонных продуктов России и, вероятно, самым коммерчески успешным экспортным танком своего времени. Об этом говорится в статье, опубликованной The National Interest.

«Т-90 задумывался как глубокая модернизация Т-72», - напоминает журнал.

Основными отличиями Т-90 от Т-72 названы сварная композитная броня, которая защищает зону башни. В статье также сказано, что по шасси Т-90 напоминает Т-72, а по вооружению - Т-80.

«Многие из данных характеристик значительно изменились в последующие десятилетия с появлением многочисленных вариантов танка, в немалой степени вызванных устойчивым потоком зарубежного спроса», - подчеркивает журнал.

Ранее The National Interest выпустил материал, в котором было сказано, что российский истребитель Су-35С по ряду параметров оказался лучше американского F-22 «Раптор». Автор статьи, в частности, упомянул, что Су-35С превосходит F-22 в колоссальной боевой нагрузке и в поразительно гибком комплексе вооружений.

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