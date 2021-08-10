Американские СМИ рассказали о превосходстве Су-35С над F-22

Российский истребитель Су-35С по ряду параметров оказался лучше американского F-22 «Раптор». Об этом говорится в статье, опубликованной в The National Interest.

Согласно материалу, Су-35С превосходит F-22 в колоссальной боевой нагрузке и в поразительно гибком комплексе вооружений. Российский самолет способен вести бой на незначительном удалении или же поражать цели, находящиеся за границами прямой видимости.

Журнал также пишет, что хотя основным предназначением Су-35 является завоевание превосходства в воздухе, самолет может наносить удары по наземным целям, поскольку для этого у него есть большой выбор управляемых авиационных бомб, ракеты «воздух-поверхность» и крылатые ракеты.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен. Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

F-22 «Раптор» - многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный для борьбы с авиацией неприятеля, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника в дневное и ночное время, в простых и сложных метеорологических условиях.