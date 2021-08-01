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Осенний разворот: синоптик рассказал о дождливом августе

Ян Брацкий
17:19 01.08.2021
Окончательный разворот в сторону осени природа совершит после 25 августа, когда среднесуточные температуры опустятся до плюс 15 градусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Август в столичном регионе будет дождливым и относительно теплым. С таким долгосрочным прогнозом выступил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Грядущий август будет противоположен июлю - дождливый и умеренно теплый. Лето пойдет на спад. Июль у нас выдался на 2,5 градуса теплее нормы, а по количеству осадков не добрал 65 процентов от положенного. По долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в августе будет соответствовать норме или немного ее превысит», - заявил Тишковец в беседе со «Звездой».

Наибольший тепловой вклад будет внесен первой декадой месяца, когда в отдельные дни столбики термометров начнут штурмовать 30-градусную отметку, отметил метеоролог.

«Тем не менее, в середине месяца лето начнет постепенно меркнуть, температурные показатели пойдут на спад и вернутся в климатическое русло. Ночами посвежеет до 8-13 градусов тепла, в дневные часы воздух будет прогреваться всего до 18-23 градусов. Начнется своеобразный разворот к осени, день поубавится, ночи станут темнее и ощутимо остынет вода, птицы потянуться на юг», - отметил эксперт.

По предварительным оценкам, климатическую границу сезонов природа перейдет к 25 августу, когда среднесуточная температура окажется ниже плюс 15 градусов.

«Последний раз комфортно искупаться можно будет в следующие выходные. Если смотрим осадки, то август будет дождливым. "Хлябистым", как говорили в старину. Этот месяц вернет должок за относительно засушливое лето и недостаток влаги. Свыше половины месячного объема придется на первую десятидневку», - предупредил прогнозист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы России, в которые вскоре придет аномальная жара. В первую очередь это Поволжье и Черноземье. По словам метеоролога, на следующей неделе температурная норма будет превышена в среднем на три градуса, а в некоторых регионах еще больше.

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