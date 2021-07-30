Названы регионы России, куда вновь придет аномальная жара

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы России, в которые вскоре придет очень сильная жара. В первую очередь это Поволжье и Черноземье.

По словам метеоролога, до конца текущей недели температура будет ниже нормы примерно на два градуса. Однако на следующей неделе все изменится – норма будет превышена в среднем на три градуса, а в некоторых регионах еще выше.

«Наиболее высокая температура будет в центрально-черноземных областях и в Поволжье, температура на 4-6 градусов выше нормы. Максимальные температуры - от 31 до 37 градусов, а в Астраханской области даже до 40 градусов», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

В республике Татарстан ситуация с погодой сложится аналогичная. Также аномально жарко будет в Крыму – среднесуточная температура превысит норму на семь градусов.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о ситуации, которая сложится с погодой в столичном регионе. В центре Европейской России в субботу, 30 июля, начнет расти температура, и по-прежнему будут очень теплые ночи. В столице сохранится хорошая летняя погода.