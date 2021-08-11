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В Госдуме предложили повысить МРОТ

Ян Брацкий
07:10 11.08.2021
Предполагается, что новый закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года.
В Госдуме предложили повысить МРОТ
© Фото: pixabay
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Депутаты Госдумы намерены внести на рассмотрение законопроект, устанавливающий с января следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 20 тысяч рублей.

Парламентарии напомнили, что с 1 января 2021 года введен новый механизм ежегодного установления МРОТ и прожиточного минимума. Согласно ему, соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год - в размере 44,2%. По мнению народных избранников, подобный механизм не привел к существенному росту МРОТ.

«Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42%, что ниже, чем в странах Евросоюза, где используется такой же показатель и указанное соотношение установлено на уровне не менее 50%, во-вторых, низкий уровень самой медианной зарплаты (30 457 рублей в 2019 году), отличающейся от средней зарплаты по стране (42 263 рубля) вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения, не сокращающейся многие годы в результате проводимой правительством целенаправленной политики сдерживания роста МРОТ», - говорится в пояснительной записке, текст которой приводит РИА Новости.

По данным Минтруда РФ, в 2022 году МРОТ планируется повысить на 6,4% и установить в сумме 13 617 рублей, однако после уплаты подоходного налога с этой суммы работник получит на руки всего 11 847 рублей. По мнению авторов инициативы, принятие нового закона позволит вывести из бедности значительное число россиян и обеспечит рост и развитие отдельных отраслей экономики.

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