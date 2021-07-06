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Назван минимальный размер оплаты труда в РФ в 2022 году

Кира Карон
22:35 06.07.2021
В РФ поднимут минимальный размер оплаты труда в следующем году.
Назван минимальный размер оплаты труда в РФ в 2022 году
© Фото: pixabay.com
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В 2022 году в России минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Минтруда.

«Размер МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4%, до 13 617 рублей. Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, размещен на портале regulation.gov.ru», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что среднегодовая пенсия по старости в 2024 году может составить 20 338 рублей. Об этом свидетельствуют основные характеристики бюджета Пенсионного фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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