В стране и мире Назван минимальный размер оплаты труда в РФ в 2022 году Кира Карон В РФ поднимут минимальный размер оплаты труда в следующем году. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: В 2022 году в России минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Минтруда. «Размер МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4%, до 13 617 рублей. Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, размещен на портале regulation.gov.ru», - говорится в сообщении. Ранее стало известно, что среднегодовая пенсия по старости в 2024 году может составить 20 338 рублей. Об этом свидетельствуют основные характеристики бюджета Пенсионного фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика