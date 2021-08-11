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Привитый вакциной от коронавируса в виде назальных капель поделился ощущениями

Ян Брацкий
06:48 11.08.2021
О старте доклинических испытаний новейшей назальной вакцины от коронавируса в научном Центре имени Гамалеи заявляли еще в начале апреля.
Привитый вакциной от коронавируса в виде назальных капель поделился ощущениями
© Фото: Андрей Сорокин, РИА Новости
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Один из привившихся новой вакциной от коронавирусной инфекции в виде назальных капель рассказал о своих ощущениях. По его совам, препарат, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи, не вызвал у него побочных явлений.  

«Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно», - сказал доброволец в беседе с РИА Новости.  

С его слов, вакцина абсолютно прозрачная, а перед закапыванием ее набирают из ампулы в шприц со специальной насадкой. После закапывания лекарства в нос пациент не ощутил побочных эффектов. Температура осталась в норме, ломоты в теле и других нездоровых проявлений не было, отметил привитый.

«Все прошло незаметно, как будто ничего и не делали», - подчеркнул доброволец.

О начале доклинических испытаний новой назальной вакцины от COVID-19 в начале апреля сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, новый препарат будет формировать иммунитет в районе носоглотки.

Сегодня исполнился ровно год с того дня, как Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Ей оказался российский препарат, получивший название «Спутник V». Многочисленные испытания лекарства доказали его высокую эффективность и полную безопасность.

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