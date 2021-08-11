Врач объяснил, как избежать мочекаменной болезни

В зной человеческий организм теряет большое количество влаги и требуется более активно потребление жидкости. Однако даже в холодное время не стоит сокращать количество употребляемой воды позволит избежать камней в почках. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил онколог-уролог Ярослав Потапов.

Со слов специалиста, в жаркую погоду следует увеличить потребление воды примерно в два раза. Но и в холодный сезон не стоит забывать о водном балансе организма. Именно дефицит жидкости может стать одной из причин появления мочекаменной болезни. Однако в общей сложности причин возникновения такой проблемы может быть много.

«Их много: метаболические, гормональные нарушения, особенности образа жизни человека, его питание — все это может стать причиной появления мочекаменной болезни. И одна из причин — это недостаточное потребление жидкости», — сказал эксперт.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева рассказала, что некоторые популярные мифы о питье воды не имеют ничего с научными фактами. Так, одни из самых распространенных заблуждений касаются расчета выпитой воды в сутки. В частности, утверждение о том, что нужно выпивать каждый день два литра жидкости не соответствуют действительности, так как для каждого человека эта норма индивидуальна, объяснила эксперт.