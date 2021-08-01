Нарышкин назвал личным оскорблением попытки переписать историю Великой Отечественной войны
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что воспринимает как личное оскорбление попытки переписать историю Великой Отечественной войны.
«Как свое личное. Так же, как, я надеюсь, большинство россиян это воспринимает», - заявил Нарышкин, в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», кадры которого были показаны телеканалом «Россия-1».
С его слов, как и большинство россиян, он чувствует себя причастным к Великой Победе.
«Мой дед - его останки лежат на Пискаревском кладбище, - он ушел из жизни у станка. Уже не было сил пешком ходить на работу, транспорта не было. И рабочие на Ленинградских заводах, особенно оборонных, они оставались там, на местах, и работали, пока хватало сил. Вот у него сил хватило только до января 1942-го года», - рассказал Нарышкин.
В конце беседе директор СВР рассказал удивительную историю спасения своего отца. Во время голода, он выжил чудом, вспоминает Нарышкин, благодаря картошке, которую голодающей семье передала дальняя родственница, у которой было свое хозяйство севернее Ленинграда.