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Нарышкин назвал личным оскорблением попытки переписать историю Великой Отечественной войны

Ян Брацкий
15:11 01.08.2021
По словам Сергей Нарышкина, как и миллионы россиян, он чувствует свою причастность к Великой победе.
Нарышкин назвал личным оскорблением попытки переписать историю Великой Отечественной войны
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что воспринимает как личное оскорбление попытки переписать историю Великой Отечественной войны.

«Как свое личное. Так же, как, я надеюсь, большинство россиян это воспринимает», - заявил Нарышкин, в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», кадры которого были показаны телеканалом «Россия-1».

С его слов, как и большинство россиян, он чувствует себя причастным к Великой Победе.

«Мой дед - его останки лежат на Пискаревском кладбище, - он ушел из жизни у станка. Уже не было сил пешком ходить на работу, транспорта не было. И рабочие на Ленинградских заводах, особенно оборонных, они оставались там, на местах, и работали, пока хватало сил. Вот у него сил хватило только до января 1942-го года», - рассказал Нарышкин.

В конце беседе директор СВР рассказал удивительную историю спасения своего отца. Во время голода, он выжил чудом, вспоминает Нарышкин, благодаря картошке, которую голодающей семье передала дальняя родственница, у которой было свое хозяйство севернее Ленинграда.

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