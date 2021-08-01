Нарышкин: СВР знает часть правды о якобы отравлении Навального

В деле о якобы отравлении Алексея Навального огромное количество нестыковок. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериал Навального не в России. Это следует из заключений врачей и логики развития событий.

«Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже. После того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Нарышкин также сообщил, что в СВР за год до инцидента поступала информация о готовящейся зарубежными спецслужбами провокации в отношении одного из российских оппозиционеров. По словам главы СВР, иностранные неправительственные структуры и правительственные организации серьезно обсуждали, как поддержать практически увядшее протестное движение в России.

«Часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться», - отметил глава СВР.

Напомним, в августе 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Омск. Омские врачи по результатам исследований сообщили, что причиной стало резкое изменение сахара в крови блогера из-за нарушения обмена веществ. Позднее оппозиционера по просьбе его жены перевезли в Германию. Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что в крови Навального якобы найдены отравляющие вещества из группы «Новичок».

В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о выводах. В МИД РФ сообщили, что за месяц Россия направила Германии три запроса о ситуации с Навальным, но ответа ни на один из них так и не получила. После инцидента Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян. Москва ответила зеркально.