Штабы Навального включены в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму

Росфинмониторинг включил общественное движение «Штабы Навального» в список организаций и физических лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На данный момент «Штабы Навального» являются единственным юридическим лицом, внесенным в этот перечень.

Незадолго до этого Мосгорсуд наложил запреты на определенные действия сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, признанные в России иностранными агентами.

Теперь этим организациям запрещено взаимодействовать с прессой, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. В противном случае организаторам НКО, рядовым участникам и жертвователям грозит уголовная ответственность.

Кроме того, на территории страны запрещается вся символика экстремистских организаций, а СМИ при их упоминании должны подчеркивать, что они запрещены.