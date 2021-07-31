В Минтрансе назвали плюсы появления беспилотных авто на российских дорогах

Запуск беспилотных автомобилей на дорогах России снизит количество жертв ДТП на 8% к 2030 году. Об этом заявил заместитель главы Минтранса РФ Кирилл Богданов.

«Запуск беспилотных автомобилей на дорогах России позволит на 8% снизить количество погибших в ДТП к 2030 году. При этом использование, в частности, автономных грузовиков на 15% снизит себестоимость и на 25% повысит скорость перевозки грузов», — рассказал он РИА Новости.

Эти показатели рассчитаны министерством и заложены в разработанную стратегию цифровой трансформации, уточнил он. По словам Богданова, вместе с бизнес-сообществом, грузоперевозчиками и разработчиками ведомство приступило к реализации проекта «Беспилотные логистические коридоры».

Богданов добавил, что обсуждения проекта сейчас проходят в практически ежедневном режиме на площадке ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», где сформирована специальная рабочая группа. В течение месяца планируется подготовить дорожную карту для экспериментов по запуску беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» не позднее следующего года, отметил замминистра. Полноценное внедрение беспилотных перевозок предполагается не позднее 2024 года, заключил он.