ВКС РФ получат более 60 новых самолетов и вертолетов

В текущем году Воздушно-космические силы России получат более 60 новых самолетов и вертолетов. Об этом рассказал командующий ВВС РФ и заместитель главкома ВКС РФ Сергей Дронов.

Помимо современных многоцелевых самолетов Су-30СМ, Су-35С и Су-57, войска получат фронтовые бомбардировщики Су-34, боевые вертолеты Ми-28НМ и Ка-52, военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А и десантно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ-ВН. Кроме того, ВКС получит около 200 воздушных судов, прошедших модернизацию.

«Все образцы авиационной техники оборудуются новейшими системами индивидуальной защиты, большое внимание уделяется повышению выживаемости в воздухе, снижению радиолокационной заметности, автоматизации процессов управления самолётом и применением оружия», - рассказал замглавкома ВКС РФ.

Также Дронов рассказал, что в конце августа в Западном военном округе состоятся масштабные учения, где будет задействовано более 450 самолетов и вертолетов. Они произойдут после 12 августа – когда Военно-воздушные силы отметят 109 лет со дня основания.