Эксперт объяснил опасность корок арбуза и дыни

В арбузе и дыне, как и во многих фруктах и овощах, содержатся вредные вещества – нитраты. Чтобы избежать их потребления, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова призвала обратить внимание на корки.

«Основные вредные вещества - нитраты, если они в арбузе есть, находятся около корки. Поэтому ешьте арбуз и дыню до зеленой части», - рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Также диетолог посоветовала выбирать плоды такого размера, чтобы их можно было употребить за один день. Если арбуз или дыню не удалось съесть за один день, то хранить их необходимо строго в холодильнике, прикрыв пищевой пленкой.

Ранее заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов рассказал, насколько безопасно сейчас покупать арбузы. Со слов эксперта, это лето выдалось идеальным для бахчевых. Из-за жаркой погоды арбузы созрели быстрее и уже после 20-го июля на развалах появилась грунтовая ягода.