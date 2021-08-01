«Не делил людей на хороших и плохих»: внук Засурского рассказал о его характере

Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский был светлым человеком, который всегда стремился помочь людям. Об этом «Звезде» рассказал его внук, журналист Иван Засурский.

«Мне кажется, он смог очень многим людям помочь, потому что в принципе не был эгоистичным человеком Ясен Николаевич. Он был светлым, прекрасным человеком. Он не делил людей на хороших, плохих. Он кредитовал людей своим прекрасным отношением, всегда пытался помочь. Никак иначе он к людям не обращался, поэтому очень удивлялся, когда сталкивался с каким-то хамством, низостью. Он, конечно, был безоружен против этого», - отметил он.

Кроме того, внук президента факультета рассказ об отношениях с ним. Иван является заведующим кафедрой новых медиа и теории коммуникации на журфаке, поэтому у него была возможность много времени проводить с дедушкой, что, по его мнению, являлось большой привилегией.

«Можно говорить о том, что у нас были какие-то особенные, близкие отношения. Я очень много времени проводил с ним, это большая привилегия была у меня. Но в целом Ясен Николаевич ко всем относился хорошо», - сказал журналист.

Он также добавил, что Ясену Засурскому очень нравилось преподавать на факультете. В последнее время у него не было возможности присутствовать в здании на Моховой, однако он готовился проводить лекции в сентябре.

«Ему очень было интересно, что там происходит. Он никогда не забывал про факультет...Он, конечно, очень много думал о факультете, заботился о нем и многое сделал для него. Но, мне кажется, теперь уже, чтобы факультет остался таким, каким он хотел его видеть, другим тоже нужно немного поработать», - заявил его внук.

Ясена Засурского не стало в воскресенье, 1 августа. Президенту факультета журналистики МГУ был 91 год. Эту почетную должность он занимал с 2007 года. До этого он возглавлял журфак в течение 43 лет.