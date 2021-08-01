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Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

Иван Линдеманн
09:28 01.08.2021
Он возглавлял факультет в течение 43 лет - до 2007 года. С 23 ноября 2007 года занимал почетную должность президента факультета журналистики МГУ.
Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский
© Фото: Viktor Chernov, Russian Look, Globallookpress
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Скончался президент журфака МГУ имени М.В. Ломоносова Ясен Николаевич Засурский. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Роман Супер.

«Человек, который всю свою жизнь делал лучше: студентов, профессию, страну», - написал он.

Информацию о смерти легенды российской журналистики подтвердил и его внук Иван Засурский. Причина, по которой скончался президент журфака, не сообщается. 

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. В 1944 году он экстерном окончил школу и в 14 лет поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков. В 1948-1951 годах был аспирантом филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1952 году в университете был создан факультет журналистики, с 1953 года Засурский преподавал там. Спустя 11 лет он был избран деканом журфака МГУ. Возглавлял факультет в течение 43 лет - до 2007 года. С 23 ноября 2007 года занимал почетную должность президента факультета журналистики МГУ.

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