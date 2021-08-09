Вода и пламя: кадры борьбы сводного отряда ВВО с лесными пожарами в Якутии

Сводный отряд Восточного военного округа (ВВО) завершает тушение лесного пожара в районе села Бясь-Кюель в Якутии. Восьмого августа военные инженеры совместно с силами ГУ МЧС РФ ликвидировали остаточные очаги пожара площадью около 10 гектар с Восточной и Западной окраины поселка Бясь-Кюель.

Кроме того, военнослужащие сводного отряда провели оборудование порядка двух километров минерализованной полосы в одном километре от пункта дислокации отряда.

Воинский эшелон с инженерной техникой утром 9 августа прибыл на станцию Нижний Бестях (Якутской железной дороги). Был спланирован марш до поселка Бясь-Кюель после разгрузки техники.

Ранее из Хабаровска было отправлено около 20 единиц техники, в частности путепрокладчики БАТ-2, легкобронированные тягачи МТЛБ, автомобильная техника.