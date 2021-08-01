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Российский боксер Хатаев завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио

Анна Назайкина
07:32 01.08.2021
В полуфинальном поединке спортсмен уступил британцу Бенджамину Уиттакеру.
Российский боксер Хатаев завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости
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Российский боксер Имам Хатаев выиграл бронзу в весовой категории до 81 кг и принес в копилку сборной России 38-ю награду на Олимпиаде в Токио.

Его встреча с британским спортсменом Бенджамином Уиттакером завершилась поражением 26 россиянина раздельным решением судей (1:4).

В первом круге Хатаев одержал победу над бойцом из Марокко Ассагиром Мохамедом. Далее он оказался сильнее в схватке с казахстанским спортсменом Бекзадом Нурдаулетовым, однако в ходе встречи с ним россиянин был травмирован - рассечение головы. В четвертьфинале Хатаев нокаутировал боксера из Испании Газимагомеда Джалилова.

Напомним, что Имаму Хатаеву 26 лет, он является двукратным чемпионом России.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Из-за допинг-скандалов российские спортсмены выступают на Олимпиаде в качестве команды ОКР, которую на ОИ-2020 представляют 335 спортсменов в 33 видах спорта.

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