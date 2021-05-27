Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
В интернете предлагается множество способов удаления присосавшегося клеща. О том, каким рекомендациям точно не стоит следовать, «Звезде» рассказала ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Ганушкина.
В первую очередь, отметила эксперт, не следует смазывать клеща керосином.
«Вредно керосин. Раньше даже рекомендовали, что клещ будет задыхаться и сам уберет хоботок, но ничего подобного. У него там есть крышечки, он закрывает эти дыхательные отверстия и благополучно сидит», - отметила эксперт.
Среди распространенных рекомендаций также использование масло при удалении клеща. Считается, что от масла клещ начнет задыхаться и вылезет самостоятельно.
«Но от масла клещ не вылезет сам, но его легче якобы вынимать, поэтому маслом капают. Но принцип в том, что надо очень быстро снять клеща. Вот обнаружили и надо его снять. А ждать, пока он там как-то адаптируется к маслу, бензину...Все патогены, они уже сконцентрированы в хоботке и поступают в организм. И чем быстрее вы этого клеща снимите, тем лучше будет для вас», - заявила Ганушкина.
Клеща можно снять и руками. Если же человек боится снимать его голыми руками, можно воспользоваться перчатками.
«Не надо его бояться. Вот мысль какая. Подвести вот эти два пальца - указательный и большой - под его тельце, покачать его немножко и повернуть, он выходит сам. Ну сила в нем все таки несоразмерна с человеческой. Но руками давить этого клеща ни в коем случае нельзя», - предупредила эксперт.
Резюмируя, Ганушкина подчеркнула, что при страхе самостоятельного удаления клеща можно отправиться в ближайший травмпункт - там специалисты сделают все легко и быстро.