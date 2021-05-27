В стране и мире Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей Алена Миронова Ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Ганушкина рассказала, почему не рекомендуется смазывать присосавшегося клеща маслом или керосином. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: H. Schmidt-Roeger, blickwinkel, Globallookpress Читайте нас на: В интернете предлагается множество способов удаления присосавшегося клеща. О том, каким рекомендациям точно не стоит следовать, «Звезде» рассказала ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Ганушкина. В первую очередь, отметила эксперт, не следует смазывать клеща керосином. «Вредно керосин. Раньше даже рекомендовали, что клещ будет задыхаться и сам уберет хоботок, но ничего подобного. У него там есть крышечки, он закрывает эти дыхательные отверстия и благополучно сидит», - отметила эксперт. Среди распространенных рекомендаций также использование масло при удалении клеща. Считается, что от масла клещ начнет задыхаться и вылезет самостоятельно. «Но от масла клещ не вылезет сам, но его легче якобы вынимать, поэтому маслом капают. Но принцип в том, что надо очень быстро снять клеща. Вот обнаружили и надо его снять. А ждать, пока он там как-то адаптируется к маслу, бензину...Все патогены, они уже сконцентрированы в хоботке и поступают в организм. И чем быстрее вы этого клеща снимите, тем лучше будет для вас», - заявила Ганушкина. Клеща можно снять и руками. Если же человек боится снимать его голыми руками, можно воспользоваться перчатками. «Не надо его бояться. Вот мысль какая. Подвести вот эти два пальца - указательный и большой - под его тельце, покачать его немножко и повернуть, он выходит сам. Ну сила в нем все таки несоразмерна с человеческой. Но руками давить этого клеща ни в коем случае нельзя», - предупредила эксперт. Резюмируя, Ганушкина подчеркнула, что при страхе самостоятельного удаления клеща можно отправиться в ближайший травмпункт - там специалисты сделают все легко и быстро. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика