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Ученый назвал невозможным формирование коллективного иммунитета к COVID-19

Анна Назайкина
02:11 11.08.2021
Непривитые однажды встретятся с коронавирусом, а способа для полной остановки его распространения не существует, заявил профессор.
Ученый назвал невозможным формирование коллективного иммунитета к COVID-19
© Фото: Hindustan Times, imago, Globallookpress
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Существование индийского штамма COVID-19 «дельта» делает невозможным формирование коллективного иммунитета к этому новому вирусу. Таким мнением с британскими парламентариями поделился профессор Эндрю Поллард, возглавляющий оксфордскую группу по созданию прививки от коронавируса, передает The Guardian.

«Проблема в том, что этот вирус - не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм "дельта" будет заражать тех, кто привился», - сказал ученый.

По словам профессора, те, кто еще не получил прививку от коронавирусной инфекции, однажды все-таки встретятся с COVID-19, а способа для полной остановки его распространения не существует.

Ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер в своей статье заявил, что COVID-19 в скором времени станет «принципиально иным заболеванием», превратившись, как и остальные коронавирусы, в еще одну причину простуды.

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